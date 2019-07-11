2019-07-11T09:53:15+03:00
Общество

Тульские учителя повысили квалификацию на базе МГИМО

Они изучили современные тенденции преподавания и новации в педагогике
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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Тульские учителя повысили квалификацию на базе Одинцовского филиала МГИМО. В «Педагогических стартах» приняли участие 50 членов клуба «Учитель года Тульской области».

Такую масштабную программу тульский регион провел один из первых. На протяжении 3 дней педагоги посещали лекции ведущих преподавателей МГИМО, МГПУ и победителей конкурса «Учитель года».

Они изучили современные тенденции преподавания и новации в педагогике, новые технологии и приемы в проектном управлении, а также разработали и защитили собственные проекты.

Было отмечено, что сотрудничество между МГИМО и Тульской областью продолжится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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