Тульские учителя повысили квалификацию на базе МГИМО
Они изучили современные тенденции преподавания и новации в педагогике
Фото: Правительство Тульской области
Изменить размер текста:
Тульские учителя повысили квалификацию на базе Одинцовского филиала МГИМО. В «Педагогических стартах» приняли участие 50 членов клуба «Учитель года Тульской области».
Такую масштабную программу тульский регион провел один из первых. На протяжении 3 дней педагоги посещали лекции ведущих преподавателей МГИМО, МГПУ и победителей конкурса «Учитель года».
Они изучили современные тенденции преподавания и новации в педагогике, новые технологии и приемы в проектном управлении, а также разработали и защитили собственные проекты.
Было отмечено, что сотрудничество между МГИМО и Тульской областью продолжится.
ИСТОЧНИК KP.RU