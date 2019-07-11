В Тульской области столкнулись «ВАЗ» и «УАЗ»: пострадали двое
После оказания помощи медики отпустили
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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9 июля в 18.36 на 22 км дороги «Ново-Клейменово – Ясногорск – Мордвес» Ясногорского района произошло ДТП.
Столкнулись 19-летний молодой человек на «ВАЗ 21120» и «УАЗ 396255», за рулем которого находился 42-летний мужчина.
В результате ДТП пострадали водитель и 2 пассажира «ВАЗа», 19-летний молодой человек и 53-летняя женщина.
Все пострадавшие получили различные травмы. После оказания помощи медики отпустили их.
ИСТОЧНИК KP.RU