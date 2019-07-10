2019-07-10T18:01:05+03:00
Общество

Туляки могут забрать щенков немецкой овчарки

Они выбракованы со службы
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Фото: Управление МВД России по Тульской областиФото: Управление МВД России по Тульской области
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Туляки могут забрать двух щенков немецкой овчарки. Они выбракованы со службы, сообщает Управление МВД России по Тульской области.

Два кобеля одного помета, 5 месяцев, привиты, социализированы, приучены к общению с людьми. У щенков имеется врожденное заболевание сердца, из-за которого хозяевам нужно будет следить за физическими нагрузками собак - им необходим спокойный и размеренный образ жизни.

Пристраиваются щенки только людям, понимающим степень ответственности за собаку и готовым к тому, что за ее здоровьем нужно следить и поддерживать путем регулярного проведения медицинских процедур. Адрес: проезд Тимирязева, 9. Телефон: 32-22-58.

Фото: Управление МВД России по Тульской области

Фото: Управление МВД России по Тульской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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