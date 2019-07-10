В тульском кафе бегали крысы
В тульском кафе на Красноармейском проспекте бегала крыса. О неприятной встрече с грызуном сообщили туляки в соцсетях. Пост снабдили видео. На кадрах видно, как крыса перемещается по креслам в зале заведения.
- Начиналось все вполне нормально, нооо.....вечер был испорчен, появлением маленького противного существа, персонал шутил, говорил что она дрессированная! В общем до конца вечера она так и бегала там! Вечер испорчен, и впечатление об этом месте тоже!!! А туда ходят родители со своими детьми!, - написали очевидцы (орфография и пунктуация авт. сохранены - прим. ред.).
В тульском кафе бегали крысы.Видео: Черный Список Тула
ИСТОЧНИК KP.RU