2019-07-10T18:04:08+03:00
Происшествия

В тульском кафе бегали крысы

О неприятной встрече с грызунами сообщили туляки в соцсетях
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Фото: стоп-кадр видеоФото: стоп-кадр видео
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В тульском кафе на Красноармейском проспекте бегала крыса. О неприятной встрече с грызуном сообщили туляки в соцсетях. Пост снабдили видео. На кадрах видно, как крыса перемещается по креслам в зале заведения.

- Начиналось все вполне нормально, нооо.....вечер был испорчен, появлением маленького противного существа, персонал шутил, говорил что она дрессированная! В общем до конца вечера она так и бегала там! Вечер испорчен, и впечатление об этом месте тоже!!! А туда ходят родители со своими детьми!, - написали очевидцы (орфография и пунктуация авт. сохранены - прим. ред.).

В тульском кафе бегали крысы.Видео: Черный Список Тула

ИСТОЧНИК KP.RU

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