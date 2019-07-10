СЕГОДНЯ 16:53 2019-07-10T16:57:57+03:00

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8 июля один из основателей тульского экзотариума ушел из жизни. Владимира Дмитриева коллеги за любовь к змеям называли «Еунектыч» (Eunectes в переводе с латинского – анаконда). Вместе с герпетологом тульские энтузиаты создали одну из лучших коллекций рептилий в Европе.

- Владимир Евгеньевич был в высшей степени неравнодушным, искренним и честным, Профессионалом с большой буквы, которого уважали и ценили во всей стране. Человеком, умеющим плодотворно работать как с людьми, так и с животными, слышать и слушать их, - отметил коллектив экзотариума.

ИСТОЧНИК KP.RU