СЕГОДНЯ 16:34 2019-07-10T16:34:31+03:00

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Дубль тульского «Арсенала» возглавил Николай Ковардаев. Он тренировал «Химки», московское «Динамо», «Сатурн», «Сибирь», «Мордовию», «СКА-Хабаровск» и юношескую сборную России. Его ассистентом станет Владислав Тернавский, тренер вратарей Дмитрий Лукошкин.

48-летний Николай Ковардаев сменил на посту Вадима Гаранина. Он был главным тренером дублеров в сезонах-2017/18. Теперь Вадим Гаранин продолжит работу в структуре РФС и возглавит сборную России (U14).

В минувшем первенстве молодежка «Арсенала» заняла 4 строчку в таблице. Этот результат стал повторением наивысшего достижения оружейников в первенстве дублирующих составов.

Новый сезон в молодежном первенстве оружейники матчем со сверстниками из столичного "Динамо". Игра состоится 11 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU