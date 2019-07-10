2019-07-10T15:28:21+03:00
Спорт

Виктор Альварес продолжит выступать за тульский «Арсенал»

Легионер играет за красно-желтых с сезона-2017/18
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ПФК «Арсенал»Фото: ПФК «Арсенал»
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Виктор Альварес продолжит выступать за тульский «Арсенал». 26-летний испанский защитник и клуб заключили новый контракт на один сезон.

Легионер играет за красно-желтых с сезона-2017/18. За это время левофланговый защитник провел 44 матча в чемпионате России и 5 – в Кубке страны. Всего 49 официальных встреч, сообщает пресс-служба клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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