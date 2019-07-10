В Тульской области задержали троих мужчин с крупной партией сильнодействующих наркотиков

СЕГОДНЯ 15:16 2019-07-10T15:19:08+03:00

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В Тульской области полицейские задержали 24-летнего, 31-летнего и 27-летнего мужчин с крупной партией сильнодействующих наркотиков.

Спецоперация проходила в поселке Стахановский Киреевского района. В ходе досмотра автомобиля «Лада Приора» под ковриком багажного отделения обнаружили 115 свертков со «спайсом» и «солью».

Также полицейские изъяли 210 свертков с аналогичными наркотиками из тайника под домом в посёлке Товарковский. В нем живет один из задержанных. По предварительным оценкам общая масса изъятых наркотиков составила более 300 грамм.

- Как поясняют подозреваемые, в момент задержания они направлялись в Алексин для организации раскладки наркотиков по тайникам, - сообщили в пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Сейчас в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту приготовления к сбыту наркотических средств в крупном размере группой лиц. Мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU