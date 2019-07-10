В ДК "Ясная Поляна" актеры ВГИКа покажут "Федору"
Спектакль расскажет, что скрывается за загадочным миражом жизни Голливудских звёзд
Изменить размер текста:
10 июля в Доме культуры "Ясная Поляна" актеры ВГИКа покажут свой дипломный спектакль "Федора". Туляки увидят постановку по мотивам одноименного рассказа Тома Трайона.
Спектакль режиссёра Стаси Венковой (мастерская Сергея Соловьева) расскажет, что скрывается за загадочным миражом жизни Голливудских звёзд. Вход свободный. Начало в 19:30.
ИСТОЧНИК KP.RU