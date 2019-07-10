В Туле состоялась приемка дорог на ул. Пржевальского и Новотульской

СЕГОДНЯ 14:13 2019-07-10T14:23:35+03:00

Работы провели в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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Глава администрации Тулы Евгений Авилов совместно с представителями общественности принял участие в приемке работ.

В областном центре на ул. Пржевальского и Новотульской завершены работы по ремонту. Работы провели в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Транспортная артерия является подъездной дорогой к крупному предприятию города. Работы здесь проводились в вечернее время, чтобы не блокировать движение транспорта

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/719469" frameborder="0"></iframe> Отремонтированная дорога у Чермета.

ИСТОЧНИК KP.RU