В Туле состоялась приемка дорог на ул. Пржевальского и Новотульской
Работы провели в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Фото: Алексей ФОКИН
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Глава администрации Тулы Евгений Авилов совместно с представителями общественности принял участие в приемке работ.
В областном центре на ул. Пржевальского и Новотульской завершены работы по ремонту. Работы провели в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Транспортная артерия является подъездной дорогой к крупному предприятию города. Работы здесь проводились в вечернее время, чтобы не блокировать движение транспорта
Отремонтированная дорога у Чермета.
ИСТОЧНИК KP.RU