2019-07-10T14:23:35+03:00
Общество

В Туле состоялась приемка дорог на ул. Пржевальского и Новотульской

Работы провели в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Глава администрации Тулы Евгений Авилов совместно с представителями общественности принял участие в приемке работ.

В областном центре на ул. Пржевальского и Новотульской завершены работы по ремонту. Работы провели в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Транспортная артерия является подъездной дорогой к крупному предприятию города. Работы здесь проводились в вечернее время, чтобы не блокировать движение транспорта

Отремонтированная дорога у Чермета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Виктор Альварес продолжит выступать за тульский «Арсенал»
В Тульской области задержали троих мужчин с крупной партией сильнодействующих наркотиков
В ДК "Ясная Поляна" актеры ВГИКа покажут "Федору"
Экс-глава администрации Венева получил срок
В Тульской области задержали серийного поджигателя машин
В Туле обезвредили артиллерийские снаряды времен ВОВ
В Туле для потенциальных предпринимателей с ОВЗ провели тренинг в бизнес-инкубаторе
Тульские полицейские проводят рейды с военной полицией
Банк УРАЛСИБ вошел в рейтинг банков с самыми выгодными тарифами на онлайн-обслуживание для малого бизнеса
В Тульской области «Renault» улетел в кювет
Национальный архив Финляндии передал сведения о туляках, погибших в лагерях для военнопленных
10 июля три округа Тулы ждут перебои с водой
В Тульской области бывший дознаватель попался на мелком взяточничестве
Работа над чужими ошибками
Команда ТГПУ им. Л.Н. Толстого примет участие в образовательном интенсиве «Остров 10-22»