Экс-глава администрации Венева получил срок

СЕГОДНЯ 12:21 2019-07-10T12:22:39+03:00

Ущерб от действий оценен на сумму более 38 млн рублей

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Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Дмитрий Кирдеев признан виновным в совершении 3-х эпизодов мошенничества, отмывании имущества, подстрекательстве; Анна Цаплина – начальник архивного отдела администрации МО Ленинский район - мошенничестве; Максим Демидов – глава администрации МО Венева — мошенничестве, отмывании имущества; Александра Персиянцева – директор МКУ МОВР «Архив» - в злоупотреблении должностными полномочиями.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Тульской области.

По версии следствия, за 3 года Кирдеев, Ульянов и Демидов подделали документы на несколько земельных участков в Веневе. Затем выдали их заранее подысканным людям. Под контролем Кирдеева между ними были заключены договоры купли-продажи земельных участков, а впоследствии зарегистрировано право собственности на них.

Таким образом осужденные обманом приобрели 16 земельных участков. Также Кирдеев договорился с директором архива Персиянцевой о подмене и выдаче 26 постановлений о предоставлении ранее подысканным подставным людям земельных участков.

На основании архивных копий постановлений, заверенных Персиянцевой, Кирдеев получил права собственности на 7 земельных участков на общую сумму более 9 млн рублей.

С 2010 года по 2015 год Цаплина и Кирдеев аналогичным образом приобрели права собственности на 11 земельных участков на территории Ленинского района. Ущерб оценен на сумму более 38 млн рублей.

На имущество осужденных наложен арест на общую сумму более 48 млн рублей.

Суд назначил Кирдееву 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Демидову - 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Персиянцевой — штраф в размере 60 тысяч рублей, Цаплиной - 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU