В Туле для потенциальных предпринимателей с ОВЗ провели тренинг в бизнес-инкубаторе

СЕГОДНЯ 17:58 2019-07-09T17:59:12+03:00

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На территории Тульского областного бизнес-инкубатора прошел тренинг «Основы предпринимательской деятельности» для потенциальных предпринимателей из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Участники получили ответы на многие вопросы, узнали, как правильно стартовать в бизнесе: выбрать организационно-правовую форму, систему налогообложения и зарегистрировать бизнес по всем правилам. Также участникам подробно рассказали обо всех плюсах и минусах ИП и ООО, о «налоговых каникулах» для начинающих предпринимателей, различных налоговых режимов, как на этапе регистрации, так и на этапе ведения бизнеса.

Следующее мероприятие состоится 15 июля. Тематикой мастер-класса станет вопрос «Как заработать в социальных сетях?».Вчера на территории Тульского областного бизнес-инкубатора прошел тренинг «Основы предпринимательской деятельности» для потенциальных предпринимателей из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU