В Туле для потенциальных предпринимателей с ОВЗ провели тренинг в бизнес-инкубаторе
На территории Тульского областного бизнес-инкубатора прошел тренинг «Основы предпринимательской деятельности» для потенциальных предпринимателей из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Участники получили ответы на многие вопросы, узнали, как правильно стартовать в бизнесе: выбрать организационно-правовую форму, систему налогообложения и зарегистрировать бизнес по всем правилам. Также участникам подробно рассказали обо всех плюсах и минусах ИП и ООО, о «налоговых каникулах» для начинающих предпринимателей, различных налоговых режимов, как на этапе регистрации, так и на этапе ведения бизнеса.
Следующее мероприятие состоится 15 июля. Тематикой мастер-класса станет вопрос «Как заработать в социальных сетях?».Вчера на территории Тульского областного бизнес-инкубатора прошел тренинг «Основы предпринимательской деятельности» для потенциальных предпринимателей из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.
ИСТОЧНИК KP.RU