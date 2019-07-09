Тульские полицейские проводят рейды с военной полицией

СЕГОДНЯ 15:59 2019-07-09T16:00:51+03:00

С начала года их провели на территории города более 60

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Сотрудники тульской полиции проводят совместные рейды с военной полицией. С начала года на территории города прошло более 60 подобных мероприятий.

Они направлены на охрану общественного порядка и профилактику правонарушений на улицах и в общественных местах.

В результате рейдов правоохранители выявили 62 административных правонарушения, 6 из них - совершили военнослужащие.

ИСТОЧНИК KP.RU