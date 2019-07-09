Тульские полицейские проводят рейды с военной полицией
С начала года их провели на территории города более 60
Фото: УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:
Сотрудники тульской полиции проводят совместные рейды с военной полицией. С начала года на территории города прошло более 60 подобных мероприятий.
Они направлены на охрану общественного порядка и профилактику правонарушений на улицах и в общественных местах.
В результате рейдов правоохранители выявили 62 административных правонарушения, 6 из них - совершили военнослужащие.
ИСТОЧНИК KP.RU