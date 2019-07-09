СЕГОДНЯ 12:56 2019-07-09T12:59:30+03:00

Сторона также заявила о готовности передать документы о свыше 164 тысячах военнопленных

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Национальный архив Финляндии передал сведения о туляках, погибших в лагерях для военнопленных с 1941 по 1944 г.. Это коллекция документов Красного креста. В ней указаны имена 474 наших земляков, в том числе при каких обстоятельствах они погибли, где захоронены.

Списки уроженцев Тульской области передал министерству культуры региона и государственному архиву профессор, начальник направления по развитию и связям с Россией и странами бывшего СССР Национального архива Финляндии Дмитрий Фролов.

Также сторона готова передать документы о свыше 164 тысячах военнопленных, которые вернулись в Советский союз после окончания войны. Однако пока картотека не упорядочена.

Отметим, что в сентябре в Туле пройдет XX Российско-финляндский культурный форум. Кроме того, на площадке посольства Финляндии в России планируется подписать соглашение о сотрудничестве между двумя архивами.

ИСТОЧНИК KP.RU