10 июля три округа Тулы ждут перебои с водой

СЕГОДНЯ 12:45 2019-07-09T12:45:17+03:00

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10 июля с 8.00 Советский, Центральный, Привокзальный округа Тулы ждут перебои с водой. Это связано с проведением ремонта на Маслово-Песоченском водозаборе. Вода придет вновь в дома по окончании работ.

Пониженное давление холодной воды ожидается:

- южнее улицы Гоголевской;

- в квартале, ограниченном улицами: пр.Ленина - Станиславского- Рязанская- Калужское шоссе;

- д.Гостеевка;

- Новомосковское шоссе;

- в районе "Зеленстроя",

- в поселках Косая гора, Менделеевский, Басово-Прудный, Старо-Басово, Скуратовских поселках, Рассвет, Иншинский, Хопилово;

- деревнях Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово, Барыково, Алексеевка, Ямны.

В воинском городке Берники будет приостановлено холодное водоснабжение. По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU