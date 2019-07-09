10 июля три округа Тулы ждут перебои с водой
10 июля с 8.00 Советский, Центральный, Привокзальный округа Тулы ждут перебои с водой. Это связано с проведением ремонта на Маслово-Песоченском водозаборе. Вода придет вновь в дома по окончании работ.
Пониженное давление холодной воды ожидается:
- южнее улицы Гоголевской;
- в квартале, ограниченном улицами: пр.Ленина - Станиславского- Рязанская- Калужское шоссе;
- д.Гостеевка;
- Новомосковское шоссе;
- в районе "Зеленстроя",
- в поселках Косая гора, Менделеевский, Басово-Прудный, Старо-Басово, Скуратовских поселках, Рассвет, Иншинский, Хопилово;
- деревнях Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово, Барыково, Алексеевка, Ямны.
В воинском городке Берники будет приостановлено холодное водоснабжение. По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
ИСТОЧНИК KP.RU