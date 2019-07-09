В Тульской области бывший дознаватель попался на мелком взяточничестве

СЕГОДНЯ 12:17 2019-07-09T12:17:40+03:00

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, возбужденного по статьям «мелкое взяточничество», «злоупотребление должностными полномочиями» в отношении 29-летнего бывшего дознавателя ОП «Чернский».

Мужчина расследовал уголовное дело, возбужденное по факту кражи мобильного телефона у женщины. Несколько раз по делу дознание прекращалось, т. к. не был установлен обиняемый.

Вскоре он получил от оперативников информацию о причастности женщины к краже. Дознаватель созвонился с подозреваемой и договорился о личной встрече в п. Чернь.

В ходе нее он предложил ей за 5 000 рублей не привлекать женщину к уголовной ответственности. Она согласилась и перевела ему деньги на карту.

После возобновления производства по уголовному делу обвиняемый допросил женщину в качестве свидетеля. В протокол допроса он внес ложные сведения о времени его проведения, а также о том, что она купила мобильный телефон у незнакомца. После этого уголовное дело было вновь приостановлено.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСБ России по Тульской области совместно с ОРЧ (СБ) УМВД России по Тульской области.

На этапе предварительного расследования обвиняемого оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU