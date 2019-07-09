Команда ТГПУ им. Л.Н. Толстого примет участие в образовательном интенсиве «Остров 10-22»

СЕГОДНЯ 11:36 2019-07-09T11:36:52+03:00

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Команда ТГПУ им. Л.Н. Толстого по результатам конкурсного отбора вошла в число ста лучших университетских команд и примет участие в образовательном интенсиве «Остров 10-22».

10 июля в Сколковском институте науки и технологий откроется второй образовательный интенсив «Остров 10-22». ТГПУ им. Л.Н. Толстого представляет там большая команда, которую возглавляет ректор В.А. Панин.

Соорганизаторами интенсива стали Университет НТИ «20.35», Министерство науки и высшего образования, Сколковский институт науки и технологий, Российская венчурная компания (РВК), Агентство стратегических инициатив (АСИ), организаторы глобальной конференции по технологиям в образовании EdCrunch.

Владимир Алексеевич уверен, что это станет важным шагом в развитии университета: – Технологический прорыв требует подготовки современных кадров. Руководители вузов, управленческие команды, лидеры студенческих сообществ получат уникальный опыт, научатся приближать учебные программы к запросам рынка труда. Программа «Острова 10-22» предполагает синергию усилий специалистов и экспертов из разных отраслей, академических ученых и специалистов в области образования, представителей власти и бизнеса.

В конкурсном отборе на «Остров 10-22» участвовала 171 вузовская команда, а также индивидуальные кандидаты (всего более пяти тысяч). Отбор команд университетов проводился с помощью алгоритмов искусственного интеллекта, без вмешательства экспертов.

При оценке вузовских команд учитывались несколько критериев. Наибольший вес имело соответствие команды вуза рекомендациям по структуре и по трекам развития участников. Учитывалась готовность вуза работать в экосистеме технологического развития: активность в экосистеме Национальной технологической инициативы (НТИ), заинтересованность в использовании сервисов экосистемы НТИ и наличие внешней экспертизы в команде.

Помимо этого, при рейтинговании вузов учитывались дополнительные критерии: динамика численности студентов по техническим и IT-направлениям, активность в области инновационной деятельности, доля доходов от НИОКР и услуг, связанных с научными, научно-техническими, творческими услугами и разработками. Участники интенсива за две недели проанализируют лучшие мировые образовательные практики подготовки профессионалов, сформируют программу комплексного развития вуза и запланируют системные изменения, направленные на эффективную подготовку технологических лидеров для цифровой экономики и перспективных рынков, в том числе, с использованием сервисов и форматов экосистемы Научно-технической инициативы.

Справка:

Первый образовательный интенсив «Остров 10-21» прошел летом 2018 года на острове Русский и стал важным событием для сотен российских технологических проектов. 1000 предпринимателей, инвесторов, изобретателей, ученых, студентов и талантливых школьников стали участниками «Острова». Здесь впервые были отработаны принципиально новые подходы и практики интенсивного обучения с применением технологий искусственного интеллекта, сбором цифрового следа, формированием индивидуальных траекторий развития.

ИСТОЧНИК KP.RU