В Туле два бывших инспектора ДПС пойдут под суд за взятки
34-летнего и 27-летнего бывших инспекторов ДПС обвиняют в получении взяток. Экс-полицейские во время патрулирования в Зареченском, Пролетарском, Привокзальном округах Тулы останавливали водителей за нарушение правил дорожного движения.
Они предлагали не привлекать автомобилистов к административной ответственности за денежное вознаграждение. Водители вынуждены были согласиться. Они получили в качестве взяток от 4 водителей в общей сумме 47 тысяч рублей.
Также один из бывших инспекторов ДПС получил от водителя, нарушившего правила парковки на одной из улиц Центрального района, взятку в виде 2 000 рублей.
Прокурор Тульской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU