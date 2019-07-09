В Туле два бывших инспектора ДПС пойдут под суд за взятки

СЕГОДНЯ 10:21 2019-07-09T10:21:26+03:00

Они не привлекали автомобилистов к административной ответственности за денежное вознаграждение

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34-летнего и 27-летнего бывших инспекторов ДПС обвиняют в получении взяток. Экс-полицейские во время патрулирования в Зареченском, Пролетарском, Привокзальном округах Тулы останавливали водителей за нарушение правил дорожного движения.

Они предлагали не привлекать автомобилистов к административной ответственности за денежное вознаграждение. Водители вынуждены были согласиться. Они получили в качестве взяток от 4 водителей в общей сумме 47 тысяч рублей.

Также один из бывших инспекторов ДПС получил от водителя, нарушившего правила парковки на одной из улиц Центрального района, взятку в виде 2 000 рублей.

Прокурор Тульской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU