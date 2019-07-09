В Тульской области задержали находящуюся в федеральном розыске женщину
Она подозревается в совершении грабежа в городе Моздок
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В Новомосковске полицейские задержали находящуюся в федеральном розыске женщину. Сотрудники ДПС в ходе проведения профилактических мероприятий остановили автомобиль.
В нем находилась 29-летняя женщина. Она подозревается в совершении грабежа в городе Моздок Республики Северная Осетия.
Женщину заключили под стражу. Подозреваемую передадут инициатору розыска.
ИСТОЧНИК KP.RU