В Тульской области сгорел продуктовый магазин

СЕГОДНЯ 09:19 2019-07-09T09:24:46+03:00

Изменить размер текста: A A

9 июля в Ясногорске на ул. Советской загорелось нежилое здание. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 02:57.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 2 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Обгорел деревянный потолок, под воздействием температуры была повреждена внутренняя отделка. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU