В Тульской области сгорел продуктовый магазин
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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9 июля в Ясногорске на ул. Советской загорелось нежилое здание. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 02:57.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 2 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 3 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал. Обгорел деревянный потолок, под воздействием температуры была повреждена внутренняя отделка. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU