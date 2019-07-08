2019-07-08T17:56:12+03:00
Происшествия

Четыре жителя Тульской области попались на крючок мошенников

Стражи порядка устанавливают личности и местонахождение злоумышленников
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Четыре жителя Тульской области попались на крючок мошенников.

В полицию обратился житель города Липки, который сообщил, что с его банковской карты, утерянной накануне на улице Октябрьской города Липки, списали 20 775 рублей. Сотрудниками полиции в результате проведенных оперативных мероприятий, по подозрению в совершении данного преступления, установлена безработная 46-летняя местная жительница. Женщина созналась в содеянном.

В поселке Ленинский пожилая местная жительница лишилась 32 тысяч рублей. Пенсионерка передала в качестве аванса за замену электропроводки и предоплаты за материалы. В Алексинском районе в полицию обратилась 19-летняя жительница райцентра. Девушка сообщила, что неизвестный под предлогом продажи в социальных сетях мобильного телефона «Айфон 7», завладел 5 тысячами рублей. Деньги потерпевшая перевела с использованием мобильного банка со своей банковской карты на карту мошенника.

Житель Новомосковска желая купить металлодетектора на интернет-сайте бесплатных объявлений перевел на карту мошенника 5 890 рублей. По всем этим фактам в полиции проводятся процессуальные проверки. Стражи порядка устанавливают личности и местонахождение злоумышленников и еще раз напоминают жителям региона о бдительности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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