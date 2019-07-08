Двое жителей Тульской области пытались украсть газовый водонагреватель

СЕГОДНЯ 16:37 2019-07-08T16:37:44+03:00

В полиции проверяют все обстоятельства происшествия

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В г. Щекино двое местных жителей пытались украсть газовый водонагреватель. Они проникли в чужую квартиру на улице Промышленной ночью, повредив замок входной двери.

Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции по подозрению в совершении преступления задержали безработного ранее судимого 39-летнего мужчину и его также ранее судимая 34-летнюю подельницу.

Злоумышленники сознались в содеянном. В полиции проверяют все обстоятельства происшествия, устанавливается причиненный собственнику ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU