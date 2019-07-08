Юрий Цкипури: Работы по ремонту городских территорий и дворов вошли в активную фазу

СЕГОДНЯ 14:41 2019-07-08T14:41:23+03:00

В Туле будут благоустроены 58 придомовых территорий на сумму более 173 млн рублей и 2 общественных пространства

Изменить размер текста: A A

8 июля в ходе оперативного совещания в администрации города директор Городской службы единого заказчика Алексей Федосеев проинформировал о реализации программ «Народный бюджет» и «Формирование современной городской среды».

Как прозвучало в докладе руководителя ГСЕЗ, в 2019 году по программе «Формирование современной городской среды» в Туле будут благоустроены 58 придомовых территорий на сумму более 173 млн рублей и 2 общественных пространства.

Во дворах предполагается асфальтирование территорий, установка ограждений, детского игрового и спортивного оборудования, лавочек и урн, обустройство уличного освещения и другое. Составлены графики производственных работ. По состоянию на 7 июля на 32 объектах подрядчики уже приступили к работам. Ремонт трех дворовых территорий завершен, две из них приняты комиссионно.

По информации Алексея Федосеева, в Пролетарском округе будут отремонтированы три дворовые территории, по одному объекту работы завершены, на двух – ремонт продолжается. В Советском округе в этом году благоустроят 24 двора, контракты заключены в отношении всех объектов, работы начаты на семи объектах. В Привокзальном округе планируется привести в порядок девять дворовых территорий, контракты заключены в отношении всех объектов, на четырех из них ведутся работы. Во дворе дома № 9 по ул. 9 Мая ремонт завершен, объект готовится к приемке. В Зареченском округе будут отремонтированы 11 объектов, работы ведутся уже на десяти. В Центральном округе благоустроят 11 дворовых территорий, на девяти из них подрядчик приступил к ремонту, на одном объекте работы выполнены и приняты с участием жителей комиссионно.

По проекту «Народный бюджет – 2019» в текущем году планируется выполнить работы на 47 объектах. По состоянию на 7 июля контракты заключены в отношении 41 объекта, ремонт идет на 39 объектах.

– Участие жителей в благоустройстве дворовых территорий и городских общественных пространств стало современной практикой развития областного центра, – отмечает Глава города Тулы Юрий Цкипури. – На сегодняшний день работы по преображению городских территорий и дворов вошли в активную фазу. Уполномоченные представители многоквартирных домов, сотрудники подведомственных учреждений администрации Тулы, депутаты Тульской городской Думы входят в состав специальных комиссий для приемки работ. Самые строгие контролеры – члены инициативных групп во дворах. Они обращают внимание на все мелочи, указывают на недоработки подрядчикам. Чем активнее туляки будут участвовать в процессе, тем качественней будет конечный результат.

ИСТОЧНИК KP.RU