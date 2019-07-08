В Тульской области «Ford» врезался в металлическое ограждение: пострадала пенсионерка
По предварительной информации, водитель не справился с управлением
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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6 июля в 06.20 на 321 км трассы «Дон» произошло ДТП. 35-летний мужчина на автомобиле «Ford Kuga» врезался в металлическое бетонное ограждение.
Затем машина столкнулась с попутным автомобилем «Kia Sorento», за рулем которого находился 48-летний мужчина. По предварительной информации, водитель «Ford» не справился с управлением.
В результате ДТП пострадал его пассажир, 71-летняя женщина. Пенсионерка получила различные травмы. После оказания помощи медики отпустили ее домой.
ИСТОЧНИК KP.RU