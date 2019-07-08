В Тульской области водитель иномарки выехал на встречку и спровоцировал ДТП

СЕГОДНЯ 14:13 2019-07-08T14:17:37+03:00

В аварии пострадали 4 человека, в том числе 15-летняя девочка

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5 июля в 08.20 на 146 км дороги М-2 «Крым» Заокского района произошло ДТП. 23-летний молодой человек на автомобиле «Volkswagen Polo» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Hyundai Creta», под управлением 46-летней женщины.

После этого автомобиль «Volkswagen» съехал в правый придорожный кювет. В результате ДТП пострадали 4 человека, в том числе 15-летняя девочка. С травмами различной степени тяжести ее госпитализировали. В момент происшествия девочка сидела на заднем пассажирском сидении, была пристегнута ремнем безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU