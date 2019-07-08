«Ростелеком» обеспечил телеком-инфраструктурой Узловский промышленный кластер в Тульской области

СЕГОДНЯ 11:18 2019-07-08T11:18:02+03:00

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«Ростелеком» создал телекоммуникационную инфраструктуру для индустриального парка «Узловая»1 в Тульской области. Проект реализован совместно с АО «Корпорация развития Тульской области». Ведущий цифровой провайдер выполнил комплекс работ по строительству волоконно-оптических линий связи, в результате чего резиденты и подрядчики крупнейшего в регионе промышленного кластера2 получили доступ ко всему спектру цифровых сервисов. «Ростелеком» также обеспечил доступ к интернету, интерактивному ТВ и телефонии для многоквартирных общежитий на территории индустриального парка.

Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы развернули в «Узловой» сетевую инфраструктуру, благодаря чему резиденты кластера получили широкие возможности для внедрения «умных» сервисов. Портфель решений и технические возможности «Ростелекома» гарантируют надёжность и безопасность услуг, а также высокую степень защиты информации клиентов».

Флагманский резидент технопарка – китайский автозавод по выпуску легковых автомобилей марки Haval, открывшийся в июне этого года. «Ростелеком» организовал предприятию оптический канал связи, развернул телефонию и предоставил возможность подключения защищенного канала VPN (виртуальной частной сети) между автозаводом в Узловой и центром хранения и обработки данных технического центра Haval в Китае.

Чжан Цзюньсюе, Генеральный директор ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус»:

«Современные услуги связи – важная часть любого промышленного производства. Но строительство и техподдержка собственной телеком-инфраструктуры требуют существенных материальных и временных затрат. Поэтому экономически обоснованно довериться профессионалам. Рады, что в этом деле нашим партнером выступил такой мощный игрок, как «Ростелеком». Уверен, наше взаимовыгодное конструктивное сотрудничество будет крепнуть и развиваться».

Одна из самых перспективных и востребованных услуг «Ростелекома» для бизнес-сегмента – виртуальная частная сеть VPN. Она позволяет объединять разрозненные офисы и филиалы в единую защищенную корпоративную. Сеть VPN – это инструмент для создания мощной системы корпоративного управления с целью эффективного контроля ресурсов компании и оптимизации производственных процессов. Клиенты получают возможность интегрировать финансовую информацию, автоматизировать любые бизнес-процессы.

ИСТОЧНИК KP.RU