СЕГОДНЯ 11:13 2019-07-08T11:13:03+03:00

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Губернатор Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Днем семьи, любви и верности. Глава региона отметил, что семья – главное богатство человека и основа нашего общества. Она наполняет жизнь смыслом, делает нас счастливыми.

- Именно в семье мы находим понимание и поддержку, радость и уют, учимся добру и взаимному уважению. Пусть рядом с вами всегда будут родные люди, берегите друг друга и будьте счастливы. От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия!, - подчеркнул Алексей Дюмин.

ИСТОЧНИК KP.RU