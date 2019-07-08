В Тульской области сгорел дом: есть пострадавший

СЕГОДНЯ 10:16 2019-07-08T15:26:27+03:00

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8 июля в с. Волчья Дубрава Тепло-Огаревского района загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 05:21.

На место происшествия незамедлительно выехали 4 пожарных расчета. По прибытии через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 6 минут.

В результате происшествия пострадал человека. Сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 4 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU