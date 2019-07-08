2019-07-08T09:20:33+03:00
Происшествия

В Тульской области задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

34-летний уроженец Республики Мордовия по внешним признакам находился в состоянии опьянения
Мария ВЛАСОВА
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В Плавске росгвардейцы задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске за умышленное причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством.

Сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на подозрительного мужчину одной из улиц города. 34-летний уроженец Республики Мордовия по внешним признакам был пьян. Бойцы Росгвардии остановили его для проверки документов. А затем передали мужчину наряду полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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