В Тульской области задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске
34-летний уроженец Республики Мордовия по внешним признакам находился в состоянии опьянения
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В Плавске росгвардейцы задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске за умышленное причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством.
Сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на подозрительного мужчину одной из улиц города. 34-летний уроженец Республики Мордовия по внешним признакам был пьян. Бойцы Росгвардии остановили его для проверки документов. А затем передали мужчину наряду полиции для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU