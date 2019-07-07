В Тульской области иномарка опрокинулась в кювет: есть пострадавшие
На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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7 июля в п. Бестужевский Узловского района автомобиль "Chery Tiggo" опрокинулся в кювет. Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 12:26.
На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. По предварительным данным, в аварии пострадали пять человек. Среди них есть дети. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU