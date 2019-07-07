2019-07-07T18:28:44+03:00
Общество

В Тульской области поймали трех водителей за повторное "пьяное" вождение

Им грозит уголовная ответственность по ст.264.1 УК РФ
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тульской области поймали трех водителей за повторное "пьяное" вождение. Одного из них обнаружили в Северо-Задонске. Полицейский вызвал экипаж ДПС, который пресёк противоправные действия нарушителя. В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Инспекторы ДПС в микрорайоне Новоугольный остановили ВАЗ-21074, за рулём которого находился безработный 51-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. В посёлке Первомайский был остановлен ВАЗ-2107 под управлением безработного 60-летнего «пьяного» водителя.

Все они ранее уже привлекались к административной ответственности за подобное правонарушение. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства этих противоправных деяний. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тульской области иномарка опрокинулась в кювет: есть пострадавшие
Тульская поликлиника после ремонта получит новое оборудование
Владимир Путин наградил туляков государственными наградами
В День семьи, любви и верности в Туле заключат брак 15 пар
В тульском центре образования № 4 полностью благоустроили территорию
В Туле планируют организовать парковку вдоль ведомственной больницы МВД
Погода в Туле 7 июля: переменная облачность и +21 градус
Тула передала эстафету Всероссийского театрального марафона Орлу
В Туле отметили День семьи, любви и верности
В Тульской области задержали цыган за кражу продуктов
МЧС предупредило туляков о грозе и усилении ветра
Банковские мошенники списали у туляка со счета около 20 тысяч рублей
В Тульской области таксист похитил деньги с банковского счета москвича
Житель Тульской области попался на краже алкоголя и продуктов из магазина
В Тульской области столкнулись автобус и легковушка: есть пострадавший
Погода в Туле 6 июля: ветрено, небольшой дождь и +19 градусов
В Туле начнут работу автобусные маршруты № 71 и № 72
Тульский и гомельский поселки стали побратимами
Тульские призывники пополнили интеллектуальные войска
Алексей Дюмин подарил икону Николы Тульского Свято-Никольскому собору в Епифани
FIT-окрошка и серия комби-блюд: «Есть Вкусно и Полезно» представил новинки лета