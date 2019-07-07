СЕГОДНЯ 18:27 2019-07-07T18:28:44+03:00

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В Тульской области поймали трех водителей за повторное "пьяное" вождение. Одного из них обнаружили в Северо-Задонске. Полицейский вызвал экипаж ДПС, который пресёк противоправные действия нарушителя. В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Инспекторы ДПС в микрорайоне Новоугольный остановили ВАЗ-21074, за рулём которого находился безработный 51-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. В посёлке Первомайский был остановлен ВАЗ-2107 под управлением безработного 60-летнего «пьяного» водителя.

Все они ранее уже привлекались к административной ответственности за подобное правонарушение. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства этих противоправных деяний. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU