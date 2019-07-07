Владимир Путин наградил туляков государственными наградами

СЕГОДНЯ 14:53 2019-07-07T14:53:51+03:00

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Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами РФ» от 3 июля 2019 №312. За заслуги в развитии ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден председатель исполнительного комитета Тульского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Артур Михайлович Клименков. За большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по Тульской области Александру Эдуардовичу Ломовцеву. Награжденных поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

ИСТОЧНИК KP.RU