СЕГОДНЯ 13:34 2019-07-07T13:34:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В День семьи, любви и верности в Туле заключат брак 15 пар. Церемонии пройдут во Дворце бракосочетания города.

Также состоится торжественное мероприятие вручения медалей «За любовь и верность». А затем традиционное мероприятие – передача «Эстафеты семьи».

Кроме того, 8 июля в отделе по регистрации рождения, установления отцовства и усыновления состоится торжественная регистрация рождения «От сердца к сердцу».

ИСТОЧНИК KP.RU