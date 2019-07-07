В День семьи, любви и верности в Туле заключат брак 15 пар
Церемонии пройдут во Дворце бракосочетания города
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В День семьи, любви и верности в Туле заключат брак 15 пар. Церемонии пройдут во Дворце бракосочетания города.
Также состоится торжественное мероприятие вручения медалей «За любовь и верность». А затем традиционное мероприятие – передача «Эстафеты семьи».
Кроме того, 8 июля в отделе по регистрации рождения, установления отцовства и усыновления состоится торжественная регистрация рождения «От сердца к сердцу».
ИСТОЧНИК KP.RU