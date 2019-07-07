В тульском центре образования № 4 полностью благоустроили территорию

СЕГОДНЯ 13:03 2019-07-07T13:05:08+03:00

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В центре образования № 4 Тулы полностью благоустроили территорию. В школе выполняется ремонт фасада, внутренних помещений, установка ограждений. Выездное совещание по вопросу ремонтных работ в МБОУ ЦО № 4 провела начальник управления образования администрации города Татьяна Золотова вместе с сотрудниками управления капитального строительства.

Кроме того, был проинспектирован загородный оздоровительный лагерь «Орленок». В нем проверили качество оказания услуг питания, а также реализацию программы досуга для отдыхающих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU