В тульском центре образования № 4 полностью благоустроили территорию
В областном центре состоялся объезд учреждений образования
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В центре образования № 4 Тулы полностью благоустроили территорию. В школе выполняется ремонт фасада, внутренних помещений, установка ограждений. Выездное совещание по вопросу ремонтных работ в МБОУ ЦО № 4 провела начальник управления образования администрации города Татьяна Золотова вместе с сотрудниками управления капитального строительства.
Кроме того, был проинспектирован загородный оздоровительный лагерь «Орленок». В нем проверили качество оказания услуг питания, а также реализацию программы досуга для отдыхающих детей.
ИСТОЧНИК KP.RU