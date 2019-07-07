СЕГОДНЯ 11:38 2019-07-07T11:39:17+03:00

В Туле состоялось выездное совещание по вопросам улично-дорожной сети

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В Туле планируют организовать парковку вдоль ведомственной больницы МВД, а также дополнительную пешеходную коммуникацию. Таковы итоги встречи сотрудников городской администрации с жителями дома 11 по Калужскому шоссе. Жители пожаловались на несанкционированную стоянку автомобилей вдоль улицы.

В рамках выездного совещания по вопросам улично-дорожной сети также были проинспектированы работы на улицах Новотульская, Пржевальского, Хворостухина, Майской, Оборонной и Одоевском шоссе, Красноармейском проспекте в районе Московского вокзала.

ИСТОЧНИК KP.RU