2019-07-06T19:19:23+03:00
Звезды

Тула передала эстафету Всероссийского театрального марафона Орлу

Город оружейников на марафоне представляет один из старейших театров страны - тульский драматический театр
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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Тула передала гастрольную эстафету Всероссийского театрального марафона Орлу. 5 июля состоялась торжественная церемония на сцене Орловского государственного академического театра им. И.С. Тургенева.

Церемония продолжилась спектаклем Тульского академического театра драмы «Земля Эльзы» по пьесе Ярославы Пулинович в постановке Дмитрия Краснова. Также на сцене академического театра Тургенева пройдут спектакли «Заповедник» и «33 счастья».

Далее Орел передаст театральную эстафету Липецку, туда с символом марафона и гастрольной программой отправится Орловский театр кукол со спектаклем «Капля жизни» по произведениям И. С. Тургенева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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