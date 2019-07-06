Тула передала эстафету Всероссийского театрального марафона Орлу
Тула передала гастрольную эстафету Всероссийского театрального марафона Орлу. 5 июля состоялась торжественная церемония на сцене Орловского государственного академического театра им. И.С. Тургенева.
Церемония продолжилась спектаклем Тульского академического театра драмы «Земля Эльзы» по пьесе Ярославы Пулинович в постановке Дмитрия Краснова. Также на сцене академического театра Тургенева пройдут спектакли «Заповедник» и «33 счастья».
Далее Орел передаст театральную эстафету Липецку, туда с символом марафона и гастрольной программой отправится Орловский театр кукол со спектаклем «Капля жизни» по произведениям И. С. Тургенева.
ИСТОЧНИК KP.RU