СЕГОДНЯ 19:09 2019-07-06T19:11:16+03:00

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6 июля в Туле отметили День семьи, любви и верности. Мероприятие прошло на Казанской набережной.

В торжественной обстановке 25 супружеских пар получили медаль «За любовь и верность». Кроме того, состоялось награждение победителей и участников конкурса областного конкурса «Семья года» в номинации «Золотая семья России».

Мероприятие завершилось праздничным концертом.

ИСТОЧНИК KP.RU