В Туле отметили День семьи, любви и верности
25 супружеских пар получили медаль «За любовь и верность»
Фото: Правительство Тульской области
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6 июля в Туле отметили День семьи, любви и верности. Мероприятие прошло на Казанской набережной.
В торжественной обстановке 25 супружеских пар получили медаль «За любовь и верность». Кроме того, состоялось награждение победителей и участников конкурса областного конкурса «Семья года» в номинации «Золотая семья России».
Мероприятие завершилось праздничным концертом.
ИСТОЧНИК KP.RU