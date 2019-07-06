2019-07-06T19:11:16+03:00
Общество

В Туле отметили День семьи, любви и верности

25 супружеских пар получили медаль «За любовь и верность»
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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6 июля в Туле отметили День семьи, любви и верности. Мероприятие прошло на Казанской набережной.

В торжественной обстановке 25 супружеских пар получили медаль «За любовь и верность». Кроме того, состоялось награждение победителей и участников конкурса областного конкурса «Семья года» в номинации «Золотая семья России».

Мероприятие завершилось праздничным концертом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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