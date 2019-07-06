В Тульской области задержали цыган за кражу продуктов
В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела
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В Ясногорском районе задержали цыган за кражу продуктов. С заявлением в полицию обратилась товаровед продуктового супермаркета.
При просмотре записи с камер видеонаблюдения в магазине оперативники установили личности предполагаемых преступников. Спустя некоторое время они были задержаны и доставлены в дежурную часть отдела полиции. Ими оказались 20-летний молодой человек и 21-летняя девушка. Они признались в содеянном. Похищенные продукты частично изъяты.
В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU