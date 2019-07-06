СЕГОДНЯ 14:03 2019-07-06T12:44:28+03:00

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Банковские мошенники списали у туляка со счета около 20 тысяч рублей. 40-летнему мужчине позвонил лже- сотрудник банка. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств с его банковской карты, предложил назвать реквизиты.

Мужчина отключил разговор и попробовал сам дозвониться на «горячую линию» банка. Однако произошло самопроизвольное отключение исходящего сигнала и одновременно снова поступил звонок с того же неизвестного номера. Этого мужчина не заметил и был уверен, что он уже общается с официальным представителем банка, который якобы перезванивает клиенту, поэтому выполнил все его требования. Позже мошенник списал около 20 тысяч рублей.

Полицейские устанавливают личность и местонахождения вероятных злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU