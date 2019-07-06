В Тульской области таксист похитил деньги с банковского счета москвича

СЕГОДНЯ 13:05 2019-07-06T11:57:40+03:00

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело

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В Новомосковске таксист похитил деньги с банковского счета москвича. Мужчина сообщил в полицию о краже 5 600 рублей.

Полицейские установили, что списание денег произошло с помощью «мобильного банка». Приложение было подключено к его мобильному телефону, потерянному в Новомосковске при неизвестных обстоятельствах.

Правоохранители задержали 32-летнего жителя районного центра, который работает водителем такси.

Полицейские установили, что потерпевший выронил мобильник, выходя из кафе. Это заметил таксист, который его подобрал и, воспользовавшись мобильным приложением, списал деньги со счета заявителя.

Подозреваемого доставили в дежурную часть отдела полиции, где сознался в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Мужчина находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU