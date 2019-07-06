Житель Тульской области попался на краже алкоголя и продуктов из магазина
19-летний житель Чернского района попался на краже алкоголя и продуктов из магазина по улице Болотова. В полицию обратилась заместитель директора супермаркета.
Полицейские задержали безработного молодого человека по подозрению в совершении данного преступления. Стражи порядка в результате отработки данного гражданина на причастность к совершению аналогичных преступлений.
Установлено, что молодой человек ранее также совершил кражу из торгового зала магазина той же торговой сети по улице 9 Мая. Злоумышленник сознался в содеянном.
Сейчас в полиции проводится проверка по обоим фактам краж, устанавливается причиненный собственникам ущерб.
ИСТОЧНИК KP.RU