2019-07-06T11:16:55+03:00
Происшествия

В Тульской области столкнулись автобус и легковушка: есть пострадавший

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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6 июля на 219 км трассы М-2 "Крым" столкнулись "Мерседес Травего " и "Опель Астра". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 08:58.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой медицинской помощи. Пострадал человек.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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