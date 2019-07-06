В Тульской области столкнулись автобус и легковушка: есть пострадавший
На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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6 июля на 219 км трассы М-2 "Крым" столкнулись "Мерседес Травего " и "Опель Астра". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 08:58.
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой медицинской помощи. Пострадал человек.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU