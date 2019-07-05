В Туле начнут работу автобусные маршруты № 71 и № 72

СЕГОДНЯ 17:54 2019-07-05T17:55:14+03:00

Они свяжут пос. Ударник и пос. Мясново, а также мкр. Северная Мыза и Московский вокзал

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В Туле начнут работу автобусы № 71 (пос. Ударник- пос. Мясново) и № 72 (мкр. Северная Мыза-Московский вокзал). Они выйдут на маршруты с 15 июля.

Автобусы будут работать по регулируемому тарифу с предоставлением льгот по оплате проезда. С расписаниями движения автобусов данных маршрутов можно ознакомиться на сайте администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU