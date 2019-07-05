Тульский и гомельский поселки стали побратимами

СЕГОДНЯ 17:43 2019-07-05T17:47:57+03:00

Новый статус предполагает дружеский обмен и широкое сотрудничество в различных областях

Изменить размер текста: A A

Рабочий поселок Теплое Тепло-Огаревского района Тульской области и агрогородок Довск Рогачевского района Гомельской области стали побратимами в интересах патриотического воспитания молодежи.

Поселки приняли на себя обязательства совместно содействовать укреплению дружбы и межнациональных связей между народами России и Белоруссии, развитию долгосрочных взаимоотношений в социально-экономической, информационной и культурно-просветительской сферах, сохранению общей памяти о подвигах соотечественников в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Установленное побратимство предполагает дружеский обмен и широкое сотрудничество в областях экономики, торговли, науки, образования, культуры, спорта, туризма, здравоохранения, историко-патриотического, духовно-нравственного и гражданского воспитания молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU