СЕГОДНЯ 16:30 2019-07-05T17:34:52+03:00

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Тульские призывники пополнили интеллектуальные войска. Первые 20 человек отправятся служить в Анапу в научную роту военного инновационного технополиса (ВИТ) «Эра» Минобороны России. Рота туляков станет первой в ВИТ «ЭРА», в которой все новобранцы будут из одного региона.

Еще 20 - в Тульской области в научно-производственной роте (НПР). Подразделение размещено на базе 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

ИСТОЧНИК KP.RU