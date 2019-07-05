Тульские призывники пополнили интеллектуальные войска
5 июля состоялась торжественная церемония проводов в музее оружия
Фото: Алексей ФОКИН
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Тульские призывники пополнили интеллектуальные войска. Первые 20 человек отправятся служить в Анапу в научную роту военного инновационного технополиса (ВИТ) «Эра» Минобороны России. Рота туляков станет первой в ВИТ «ЭРА», в которой все новобранцы будут из одного региона.
Еще 20 - в Тульской области в научно-производственной роте (НПР). Подразделение размещено на базе 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
ИСТОЧНИК KP.RU