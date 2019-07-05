Алексей Дюмин подарил икону Николы Тульского Свято-Никольскому собору в Епифани
Алексей Дюмин подарил икону Николы Тульского Свято-Никольскому собору в Епифани. Святыня была передана в честь празднования 467-летия обороны Тульского кремля и Дня иконы Николы Тульского.
Освятил икону митрополит Тульский и Ефремовский Алексий после праздничной литургии в храме колокольни Успенского собора Тульского кремля.
Митрополит поблагодарил Алексея Дюмина за проявленный интерес и уважение к духовному наследию тульской земли, за вклад в сохранение истории и большой труд в деле укрепления духовных основ нашего края.
Завершилось мероприятие крестным ходом с иконой Николы Тульского.
Отметим, что торжественное открытие праздника состоится в 17:00.
ИСТОЧНИК KP.RU