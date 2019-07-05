СЕГОДНЯ 15:48 2019-07-05T15:49:04+03:00

В Туле проходят мероприятия, посвященные празднованию 467-летия обороны Тульского кремля и Дня иконы Николы Тульского

Изменить размер текста: A A

Алексей Дюмин подарил икону Николы Тульского Свято-Никольскому собору в Епифани. Святыня была передана в честь празднования 467-летия обороны Тульского кремля и Дня иконы Николы Тульского.

Освятил икону митрополит Тульский и Ефремовский Алексий после праздничной литургии в храме колокольни Успенского собора Тульского кремля.

Митрополит поблагодарил Алексея Дюмина за проявленный интерес и уважение к духовному наследию тульской земли, за вклад в сохранение истории и большой труд в деле укрепления духовных основ нашего края.

Завершилось мероприятие крестным ходом с иконой Николы Тульского.

Отметим, что торжественное открытие праздника состоится в 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU