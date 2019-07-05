В Тульской области «ВАЗ 2112» выехал на встречку и спровоцировал ДТП

СЕГОДНЯ 11:59 2019-07-05T12:01:00+03:00

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4 июля в 06.50 на 38 км дороги «Тула-Новомосковск» Киреевского района произошло ДТП. 27-летний молодой человек на автомобиле «ВАЗ 2112» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ГАЗ 3302». За рулем второй машины находился 25-летний молодой человек. После этого «ГАЗ» опрокинулся на проезжей части.

В результате ДТП пострадали 3 человека: водитель автомобиля «ВАЗ», водитель и пассажир автомобиля «ГАЗ», 26-летний молодой человек. Они получили различные телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены.

ИСТОЧНИК KP.RU