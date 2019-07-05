В Тульской области неадекватная женщина протащила инспектора ГИБДД на капоте

СЕГОДНЯ 11:09 2019-07-05T11:09:56+03:00

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Инцидент произошел в Дубенском районе Тульской области 2 июля, примерно в 16:00.

Сотрудники ГИБДД заметили подозрительный автомобиль Chevrolet Cruze, за рулем которого находилась женщина. Машина неслась, создавая угрозу для других участников дорожного движения. Полицейские подали знак об остановке, однако женщина его проигнорировала. Полицейские бросились в погоню, и вскоре нарушительница была задержана.

Оказалось, что вместе с ней в салоне находится полуторагодовалый ребенок, а сама дама - пьяна. Около часа женщина отказывалась выходить из машины и выпускать малыша, после чего и вовсе попыталась скрыться. В результате она врезалась в автомобиль ДПС, сбила инспектора ГИБДД и протащила его на капоте несколько сотен метров. Полицейский был госпитализирован.

Вскоре женщину все же поймали. Полицейским пришлось разбить заднее стекло и силой забрать ребенка. Мальчик передан сотрудникам органов опеки, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU