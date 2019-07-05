СЕГОДНЯ 12:00 2019-07-05T11:01:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пролетарском округе Тулы временно изменится схема движения трамваев. 6 июля с 10:00 до 15:00 будет запрещена остановка и стоянка, а также ограничено движение всех видов транспорта по ул. Плеханова на участке от ул. Калинина до ул. Кирова. Это связано с удалением аварийных деревьев.

Движение трамваев маршрутов №№ 7, 9, 10, 13 будет осуществляться по измененной схеме:

№ 7 (Щегловская Засека -ст-н "Металлург") - ст-н «Металлург» - ул. Металлургов - Депо

№ 9 (ст-н "Металлург" - Московский вокзал) - ул. Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - Чулковский мост - ул. Советская - ул. Коминтерна

№ 10 (ст-н "Металлург" - Кондитерская фабрика) - ул. Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Марата - ул. Епифанская - Демидовский путепровод - ул. Советская - ул. Коминтерна - Павшинский путепровод - ул. Воздухофлотская - ул. Тихмянова - Одоевское шоссе

№ 13 (ст. Металлург - пос. Менделеевский) - ул. Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - Чулковский мост - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Кауля - Перекопский переулок - ул. Михеева - ул. Тимирязева - ул. Агеева - ул. Н. Руднева - ул. Станиславского - пр-т Ленина

ИСТОЧНИК KP.RU