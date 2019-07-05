В Туле у пенсионера украли около 1 млн рублей и золотые украшения

СЕГОДНЯ 11:00 2019-07-05T10:54:00+03:00

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В одной из квартир на улице Рязанской у пенсионера украли около 1 млн рублей и золотые украшения. 93-летний мужчина обнаружил пропажу после визита незнакомки, которая назвалась представителем строительной фирмы. Она прошла с потерпевшим на кухню и стала предлагать помощь в ремонте квартиры.

Когда мужчина отказался, женщина покинула жилище. Полицейские предполагают, что кражу совершил еще один участник преступной группы. Он мог незаметно проникнуть в квартиру, когда хозяин квартиры разговаривал с незнакомкой на кухне.

В настоящее время в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Оперативники устанавливают личности преступников, а также выясняют их местонахождение, сообщили в УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU